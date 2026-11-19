Москва19 ноя Вести.Государственному долгу США осталось прибавить 1% для достижения установленного законом предела, без увеличения которого Штаты станут неспособны платить за обслуживание обязательств, а значит, наступит технический дефолт. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости.

По данным американского Минфина, госдолг Штатов превысил 40,7 триллиона долларов, обновив антирекорд. Он вырос за три месяца на 700 миллиардов с 18 августа, когда обсуждалось историческое достижение отметки 40 триллионов. Сегодняшний предел заимствований установлен на уровне 41,103 триллиона долларов, госдолгу осталось прибавить меньше 1%.

Заведующий кафедрой финансов бизнес-школы университета Флориды Джей Риттер считает, что власти США скорее пойдут на повышение инфляции, чем станут использовать механизмы отказа от долговых обязательств с целью их сокращения.

Часто бремя долга правительства сокращают не за счет дефолта, а увеличением инфляции. Существует обеспокоенность, что правительство США в конечном счете сделает то же самое сказал Риттер

Ранее в Минфин США сообщили, что в сентябре 2026 года Россия сохранила вложения в государственные облигации США (US Treasuries) на уровне $25 миллионов.