Россия вложила $25 млн в гособлигации США Россия держит $25 млн в гособлигациях США

Москва19 ноя Вести.Россия в сентябре 2026 года сохранила вложения в государственные облигации США (US Treasuries) на уровне $25 млн, сообщает Минфин США.

В июле-августе Россия также держала в US Treasuries $25 млн​​​.

Крупнейшими иностранными держателями госдолга США остаются Япония (более $1 трлн), Британия ($994,5 млрд) и Китай ($563,9 млрд).

Россия начала резко сокращать вложения в казначейские бумаги США весной 2018 года на фоне усиления санкционного давления. В течение двух месяцев вложения уменьшились с $96 млрд до $14,9 млрд, а в дальнейшем сократились до символических значений.