РФ поднялась на вторую строчку в рейтинге экспортеров удобрений в США

Россия заняла позицию второго крупнейшего экспортера удобрений в США РФ поднялась на вторую строчку в рейтинге экспортеров удобрений в США

Москва6 окт Вести.По итогам августа Российская Федерация поставила в США удобрений в денежном выражении на 79,1 миллиона долларов. Такие показатели вывели Москву на второе место в рейтинге экспортеров. Об этом пишет РИА Новости.

В публикации отмечается, что показатели РФ в августе выросли почти втрое по сравнению с предыдущим месяцем.

Уточняется, что по итогам августа наибольший объем удобрений в США поставила Канада – 45%, следом идет Россия (13,5%).

Ранее сообщалось, что Штаты рискуют встретить продовольственный кризис в случае нехватки удобрений на мировом рынке. На ситуацию серьезно влияет конфликт на Ближнем Востоке, а также противостояние Украины и России.