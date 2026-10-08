Москва8 окт Вести.Российские аграрии получили более 4,5 миллионов тонн минеральных удобрений, что составляет 80% от годовой потребности. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев на полях агровыставки “Золотая осень”.

На сегодняшний день аграрии в России обеспечены всеми видами минеральных удобрений. Уже поставлено более 4,5 млн тонн минеральных удобрений в действующем веществе, что является 80% процентами от годовой потребности. Дальнейшее обеспечение идет планомерно, поэтому здесь мы не видим проблем заявил Андрей Гурьев

Ранее сообщалось, что по итогам августа Россия поставила в США удобрений на 79,1 миллиона долларов. Такие показатели вывели Москву на второе место в рейтинге экспортеров.