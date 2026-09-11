Москва11 сенВести.Компания ФосАгро по итогам 2025 года поставила 5 млн тонн минеральных удобрений в страны объединения БРИКС, что на 20% больше, чем годом ранее. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал генеральный директор ФосАгро Александр Гильгенберг.
По его словам, компания является традиционным поставщиком минеральных удобрений на рынки государств БРИКС и продолжает наращивать там свое присутствие.
Без малого 5 млн тонн минеральных удобрений за 2025 год мы поставили в страны Объединения БРИКС, что на 20% больше, чем годом ранееаявил Гильгенберг
Глава компании также отметил рекордные результаты по Индии.
За 2025 год мы поставили сюда более 2,6 млн тонн минеральных удобрений, что в принципе является рекордом для нашей компании, и в рамках Российской Федерации – отличный результат. Это более чем в два раза превышает показатели 2024 года. Продолжаем эту позитивную динамику, и за первое полугодие 2026 года доля ФосАгро в импорте минеральных удобрений на индийский рынок с 32% выросла до 37%добавил Гильгенберг
Ранее председатель российской части Делового совета БРИКС, руководитель Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев сообщил, что поставки российских удобрений в Индию выросли на 20% с начала года.