Россия вышла на второе место в мире по экспорту льняного масла

Россия вошла в тройку мировых лидеров по экспорту льняного масла Россия вышла на второе место в мире по экспорту льняного масла

Москва9 ноя Вести.Россия по итогам первого полугодия 2026 года заняла второе место в мире по экспорту льняного масла, свидетельствуют данные федерального центра "Агроэкспорт".

Объем зарубежных поставок отечественной продукции значительно увеличился. В январе - июне за рубеж было отправлено 31,7 тысячи тонн российского льняного масла на общую сумму 32,5 миллиона долларов. Для сравнения: по итогам всего 2025 года экспорт принес стране 12 миллионов долларов, несмотря на рост показателя в 2,2 раза.

Таким образом, Россия поднялась с четвертого на второе место в мировом рейтинге экспортеров. Она почти втрое опередила Белоруссию, занявшую третью строчку с результатом 11,1 миллиона долларов. Лидером по-прежнему остается Бельгия, экспорт которой оценивается в 81 миллион долларов.

Глава "Агроэкспорта" Илья Ильюшин ранее назвал льняное масло одним из наиболее перспективных направлений российского аграрного экспорта. По его словам, Россия на протяжении последних лет сохраняет статус крупнейшего производителя и экспортера семян льна, опережая Казахстан и Канаду.

Ранее сообщалось, что Россия резко увеличила экспорт сухарей и гренок.