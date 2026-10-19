Экспортные перевозки зерна по железной дороге увеличились в сентябре Экспортная погрузка зерна на сети РЖД выросла в сентябре в 1,8 раза

Москва19 окт Вести.Экспортная погрузка зерна на сети Российских железных дорог увеличилась в сентябре текущего года в 1,8 раза и составила 2,8 миллиона тонн. Об этом сообщила пресс-служба компании в мессенджере MAX.

По ее информации, всего за сентябрь по сети РЖД были отправлены 3,4 миллиона тонн зерна, что на 14,4% выше показателей за аналогичный период прошлого года.

В контейнеры погружено 356,3 тыс. тонн зерна, что эквивалентно 23,7 тыс. ДФЭ (рост в 2 раза). На экспорт отправлено 2,8 млн тонн зерна – в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года говорится в публикации

В компании также обратили внимание на ускоренный рост контейнеризации зерновых и связали это с оптимизацией логистики, особенно при экспортных перевозках через пограничные переходы и при использовании неспециализированных терминалов.

Отмечается, что за 9 месяцев 2026 года на сети РЖД погрузили в вагоны и контейнеры 25,9 миллиона тонн зерна. Это на 43,9% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом на экспорт отправлены 18,8 миллиона тонн.