Российские инвесторы вложили $25 млн в гособлигации США Российские инвесторы держат $25 млн в гособлигациях США

Москва17 окт Вести.Российские вложения в гособлигации США (US Treasures) сохранились в августе 2026 года на уровне $25 млн, сообщает Минфин США.

В том числе в долгосрочные гособлигации США вложены $21 млн, в краткосрочные - $4 млн.

В июле российские вложения в US Terasures составили $25 млн (долгосрочные - $22 млн, краткосрочные - $3 млн), в июне - $27 млн (долгосрочные - $23 млн, краткосрочные - $4 млн), в мае - $29 млн (долгосрочные - $26 млн, краткосрочные - $3 млн), в апреле - $26 млн (долгосрочные - $24 млн, краткосрочные - $2 млн), в марте - $25 млн (долгосрочные - $22 млн, краткосрочные - $3 млн).

Российские вложения в гособлигации США начали резко сокращаться весной 2018 года: в апреле - с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае - до $14,9 млрд.

Банк России сообщил, что не имеет вложений в гособлигации США и не является их приобретателем. US Treasures могут покупать частные лица, организации и корпоративные инвесторы через банки, дилеров и брокеров.