Москва14 ноя Вести.Конгрессу США из-за рекордного дефицита бюджета придется обсудить вопрос об увеличении предела государственного долга.

Об этом агентству РИА Новости рассказал заведующий кафедрой финансов бизнес-школы университета Флориды Джей Риттер.

Ни демократы, ни республиканцы не делают своим приоритетом покрытие дефицита бюджета федерального правительства рассказал Риттер

Он подчеркнул, что в таком случае Конгрессу придется увеличить предел объема госзаимствований, который установлен на уровне 41,103 триллиона долларов.

Я бы ожидал межпартийного соглашения об увеличении потолка госдолга добавил эксперт

Ранее стало известно, что американский госдолг в очередной раз обновил антирекорд и достиг 40,5 трлн долларов. Отметку в 40 триллионов долларов этот показатель преодолел 18 августа 2026 года. За два месяца долг Соединенных Штатов сначала увеличился на 1%, а затем вырос еще на 500 миллиардов долларов.

По данным американского министерства финансов, США вступают в новый финансовый год с рекордным дефицитом федерального бюджета. В октябре дефицит бюджета увеличился на 120 млрд долларов и составил 404 млрд, что на 42% выше, чем в октябре прошлого года.