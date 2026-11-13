США начинают 2027 финансовый год с рекордным дефицитом бюджета в $404 млрд Reuters: дефицит бюджета США в октябре составил рекордные $404 млрд

Москва13 ноя Вести.США вступают в новый финансовый год с рекордным дефицитом федерального бюджета. В октябре дефицит бюджета увеличился на $120 млрд и составил $404млрд, что на 42% выше, чем в октябре прошлого года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Министерства финансов США.

Правительство США начало 2027 финансовый год с дефицитом бюджета в размере $404 млрд в октябре, что является рекордом для этого месяца и на $120 млрд, или на 42%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, поскольку поступления сократились, а расходы резко выросли сказано в публикации

По данным американского Минфина, в октябре 2026 года резко сократились поступления от таможенных пошлин, а также от неудержанных из зарплаты индивидуальных налогов.

В то же время расходы достигли рекордной для этого месяца отметки и составили $773 млрд (+12% по сравнению с октябрем 2025 года). Увеличение этого показателя прежде всего связано с выплатой финансовой помощи фермерам и ростом военных расходов.

Ранее стало известно, что американский госдолг в очередной раз обновил антирекорд и достиг $40,5 трлн.