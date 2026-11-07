Москва7 нояВести.В Парагвае Палата сенаторов (верхняя палата Конгресса) объявила импичмент президенту Сантьяго Пенье в связи со скандалом вокруг Ueno Bank, где оказались заблокированы счета порядка трех миллионов клиентов.
Трансляция заседания велась на YouTube-канале верхней палаты.
За вынесение обвинительного приговора отдано 44 голоса, один сенатор отсутствовал. В соответствии с результатами голосования обвиняемый Сантьяго Пенья Паласиос признается виновным в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей и, как следствие, в силу закона отстраняется от должности президента Республики Парагвайогласил итоги голосования председатель палаты Басилио Нуньес
Ранее Пенья заявил о своей отставке в связи с заморозкой средств в Ueno Bank. Центробанк Парагвая ввел внешнее управление в Ueno Bank, после чего средств трех миллионов человек оказались заморожены.