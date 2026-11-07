В Парагвае объявили импичмент президенту после краха Ueno Bank Парламент Парагвая объявил импичмент президенту Пенье после краха Ueno Bank

Москва7 ноя Вести.В Парагвае Палата сенаторов (верхняя палата Конгресса) объявила импичмент президенту Сантьяго Пенье в связи со скандалом вокруг Ueno Bank, где оказались заблокированы счета порядка трех миллионов клиентов.

Трансляция заседания велась на YouTube-канале верхней палаты.

За вынесение обвинительного приговора отдано 44 голоса, один сенатор отсутствовал. В соответствии с результатами голосования обвиняемый Сантьяго Пенья Паласиос признается виновным в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей и, как следствие, в силу закона отстраняется от должности президента Республики Парагвай огласил итоги голосования председатель палаты Басилио Нуньес

Ранее Пенья заявил о своей отставке в связи с заморозкой средств в Ueno Bank. Центробанк Парагвая ввел внешнее управление в Ueno Bank, после чего средств трех миллионов человек оказались заморожены.