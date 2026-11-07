Педро Альяна принес присягу в качестве президента Парагвая Вице-президент Парагвая Альяна принес присягу в качестве главы государства

Москва7 ноя Вести.Вице-президент Парагвая Педро Альяна принес присягу в качестве главы государства. Трансляция церемонии велась в аккаунтах верхней палаты парагвайского конгресса в соцсетях.

Альяна был приведен к присяге на совместном заседании обеих палат парламента страны под председательством сенатора Бачина Нуньеса.

Сенат Парагвая ранее поддержал отстранение от должности президента Сантьяго Пеньи. Позднее местная прокуратура вынесла распоряжение о немедленном задержании экс‑главы государства, который подозревается в злоупотреблении доверием и иных преступлениях, связанных с делом банка Ueno Bank.