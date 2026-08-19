Андраш Бака стал новым президентом Венгрии Новым президентом Венгрии стал бывший судья Андраш Бака

Москва19 авг Вести.Бывший председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака официально вступил в должность президента страны. Об этом сообщил премьер-министр Петер Мадьяр в своем аккаунте в соцсети X.

С сегодняшнего дня Андраш Бака является президентом Венгерской Республики. Желаю господину президенту успехов в работе, крепкого здоровья и как можно большего человеколюбия написал Мадьяр

Венгерский парламент избрал Андраша Баку президентом республики 11 августа. При этом он стал единственным кандидатом, которому удалось набрать необходимое для выдвижения количество голосов.