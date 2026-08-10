Партия "Тиса" официально выдвинула Андраша Баку на пост президента Венгрии Мадьяр: партия "Тиса" выдвинула Андраша Баку в президенты Венгрии

Москва10 авг Вести.В Венгрии правящая партия "Тиса" официально предложила кандидатуру бывшего председателя Верховного суда Андраша Баку на пост президента. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

Накануне Мадьяр сообщил, что Бака принял предложение "Тисы" стать президентом. Голосование пройдет во вторник. Для назначения на президентский пост за кандидата должны отдать голос две трети депутатов, которыми располагает "Тиса".

Сто сорок депутатов парламента от партии "Тиса" в письменной форме выдвинули Андраша Баку на пост президента написал премьер в своих соцсетях

Газета The Guardian ранее написала, что герой популярного интернет-мема "Гарольд, скрывающий боль" может стать кандидатом в президенты Венгрии по результатам опроса в социальных сетях.