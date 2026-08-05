Герой интернет-мема победил в опросе на пост президента Венгрии

Жители Венгрии выбрали героя известного мема будущим президентом страны Герой интернет-мема победил в опросе на пост президента Венгрии

Москва5 авг Вести.Герой популярного интернет-мема "Гарольд, скрывающий боль" может стать кандидатом в президенты Венгрии по результатам народного опроса в социальных сетях. Об этом пишет газета The Guardian.

Инициатором голосования выступила оппозиционная партия "Тиса", которая предложила общественности выдвинуть кандидатов на высший государственный пост. Среди вариантов фигурировали модель Барбара Палвин, звезды реалити-шоу, бодибилдеры, биохимик и лауреат Нобелевской премии Каталин Карико, а также изобретатель кубика Рубика Эрне Рубик.

Тем не менее по итогам анонимного опроса наибольшее число голосов набрал отставной инженер-электрик Андраш Арато, получивший всемирную известность благодаря своей специфической улыбке на стоковых фотографиях.