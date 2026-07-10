Москва10 июл Вести.В ближайшие месяцы политические потрясения в Европе способны серьезно переформатировать баланс сил в ЕС, и в том числе в Венгрии. Такое мнение высказал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

По его мнению, такой исход неизбежен.

Мерц падет в этом сентябре. Его заменят клоном-слабаком. Макрон со всем его режимом будет стерт с карты мировой политики следующей весной. Эти вещи неизбежны. Внешняя поддержка Петера Мадьяра распадется менее чем за 9 месяцев. Правительство, навязанное Брюсселем, слабо и нестабильно. Просто посмотрите, что происходит вокруг написал Кошкович

Так аналитик прокомментировал прошедшие в столице Венгрии протесты против нового правительства. Масштабный митинг был организован в качестве ответа на действия премьер-министра Петера Мадьяра, который предложил поправку к конституции страны, предусматривающую отставку действующего президента Тамаша Шуйока. Собравшаяся толпа скандировала лозунги с критикой Мадьяра и требовала его отставки. Вместе с тем участники протестов выражали поддержку экс-премьеру Виктору Орбану.