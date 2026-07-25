Макрон с пощечиной и фон дер Ляйен в наручниках: в ЕС выбирают новые купюры евро Пользователи предложили изобразить главу ЕК в наручниках на новых купюрах евро

Москва25 июл Вести.Европейский центральный банк (ЕЦБ) запустил голосование за новый дизайн купюр евро. На выбор пользователям предложили изображения птиц и достопримечательностей стран Евросоюза (ЕС), однако пользователи соцсети X начали активно предлагать свои варианты.

Среди предложений оказалось изображение президента Франции Эммануэля Макрона, который получает пощечину от своей супруги, главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в наручниках, купюры в виде туалетной бумаги, а также главы киевского режима Владимира Зеленского, употребляющего наркотики, и кондиционеров, которых не хватало французам во время жары.

Другие пользователи пошли менее рискованным путем. Они предложили разместить на новых купюрах бутылки, к горлышку которых прикреплена крышка – бутилированные напитки в Европе продают в основном только в таком виде. Кто-то обыграл многочисленные призывы ограничить подросткам использование соцсетей и "прифотошопил" к евро монитор с надписью "Предъявите удостоверение личности для доступа к интернету".