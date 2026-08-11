Москва11 авг Вести.Парламент Венгрии 11 августа официально избрал экс-председателя верховного суда страны Андраша Баку президентом страны. Его кандидатуру поддержали 140 депутатов.

Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Также стало известно, что в ходе тайного голосования шестеро высказались против. Еще 53 депутата не присутствовали на голосовании.

Для избрания необходимо было набрать две трети голосов. Выдвинувшая Баку партия "Тиса" имела конституционное большинство.

Избранный президент, согласно Конституции Венгрии, вступит в должность 19 августа.

Ранее премьер-министр страны Петер Мадьяр сообщил, что Бака принял предложение "Тисы" стать президентом.