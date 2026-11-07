Москва7 ноя Вести.Генеральная прокуратура Парагвая распорядилась немедленно задержать бывшего президента страны Сантьяго Пенью в рамках расследования предполагаемого злоупотребления доверием и других преступлений по делу банка Ueno Bank, сообщает издание ABC.

Прокуратура выдала распоряжение о немедленном задержании бывшего президента Сантьяго Пеньи Паласиоса отмечает ABC

Постановление о задержании подписано прокурорами отдела по экономическим преступлениям и борьбе с коррупцией, а также представителем подразделения по киберпреступности и отмыванию денег. Затем распоряжение поступило командованию национальной полиции.

Палата сенаторов объявила импичмент президенту Сантьяго Пенье в связи со скандалом вокруг Ueno Bank, в котором заблокированы счета порядка 3 млн клиентов.