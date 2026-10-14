Москва14 окт Вести.Полиция Парагвая задержала гражданина России Александра Малинко по обвинению в использовании поддельных документов, об этом во вторник сообщила газета La Nacion. Как пишет издание, мужчина пытался провести операции в банке города Ита, предъявив фальшивое парагвайское удостоверение личности.

По данным La Nacion, речь идет об отделении Национального банка развития (BNF) на трассе Mariscal Estigarribia, между улицами Manuel Gamarra и Independencia Nacional, в центре города. Об этом говорится в рапорте сотрудников 12-го центрального полицейского участка.

Задержание состоялось после того, как сотрудник банка увидел, что в предъявленном документе нет необходимых защитных элементов. Он сообщил о случившемся властям, а самого клиента тем временем отвлекал разговором. Личность мужчины полицейские установили по биометрическим данным с помощью системы CABIS, предназначенной для биометрической идентификации.

Интерпол подтвердил, что международного ордера на арест россиянина нет, ранее никаких международных уведомлений в отношении него не выпускали. Сейчас задержанный находится под стражей в распоряжении дежурного прокурора уголовного отдела N 2 Алехандры Веры. Для дальнейшей проверки его статуса приказано передать мужчину в Департамент идентификации Национальной полиции. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства дела.