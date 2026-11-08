Москва8 ноя Вести.Бывшего главу Центрального банка Парагвая Карлоса Карвальо заключили под предварительный арест. Соответствующее постановление вынес суд страны, сообщает газета El Nacional.

Уточняется, что Карвальо проходит по делу о финансовом скандале вокруг крупного цифрового банка Ueno, чьими услугами пользовались миллионы людей.

Суд постановил предварительное заключение бывшего президента Центрального банка Парагвая Карлоса Карвальо, который должен оставаться под стражей в специализированном подразделении Национальной полиции в течение первоначального срока в 15 дней пишет издание

Ранее стало известно, что Центральный банк Парагвая экстренно закрыл крупный цифровой банк из-за потери платежеспособности. Его услугами пользовались около 3 миллионов человек - это почти половина населения страны. Вкладчики, студенты и пенсионеры полностью лишились доступа к своим счетам, зарплатам и сбережениям. Кроме того, в банке "зависли" около $380 млн государственных пенсионных средств.

Люди, которые остались недовольны таким раскладом, вышли на массовые протесты. Они требовали отставки президента страны Сантьяго Пеньи, который, как утверждается, имеет отношение к закрытию банка. Позже он ушел с поста главы государства и был отправлен под домашний арест. В качестве нового президента присягу принес Педро Альяна.