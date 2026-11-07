Экс-президента Парагвая отправили под домашний арест Экс-лидер Парагвая Сантьяго Пенья помещен под домашний арест после импичмента

Москва7 ноя Вести.Бывший президент Парагвая Сантьяго Пенья помещен под домашний арест после процедуры импичмента. В ближайшее время ему предстоит дать показания.

Экс-главе государства надлежит явиться в прокуратуру в субботу, 7 ноября в 11 часов утра по местному времени, сообщает газета Ultima Hora.

Бывший президент останется под домашним арестом, как и было предписано прокуратурой говорится в публикации

Пенья находится под следствием по обвинению в злоупотреблении доверием и торговле влиянием. Верхняя палата Конгресса Парагвая объявила ему импичмент в связи со скандалом вокруг Ueno Bank, где оказались заблокированы счета порядка трех миллионов клиентов. После этого экс-президент был задержан в своей частной резиденции в Асунсьоне по распоряжению генеральной прокуратуры страны.

Вице-президент Парагвая Педро Альяна принес присягу в качестве главы государства на совместном заседании обеих палат парламента.