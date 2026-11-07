Москва7 нояВести.Бывший президент Парагвая Сантьяго Пенья задержан в своей частной резиденции в Асунсьоне в рамках дела Ueno Bank, сообщает издание ABC Color.
Бывший президент Сантьяго Пенья задержан в своей частной резиденции в Асунсьоне в пятницу вечером по распоряжению Генпрокуратуры [Парагвая]отмечает издание
Пенья получил уведомление об ордере на арест, затем в его резиденцию прибыла полиция.
Задержание происходило одновременно с церемонией в Национальном конгрессе Парагвая, где вице-президент Педро Альяна принес присягу и официально вступил в должность президента страны.
Палата сенаторов Конгресса Парагвая объявила импичмент Пенье в связи со скандалом вокруг Ueno Bank, в котором заблокированы счета порядка 3 млн клиентов.