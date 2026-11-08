Суд отправил экс-лидера Парагвая в предварительное заключение по делу Ueno Bank

Экс-президенту Парагвая назначили временный арест по делу о крахе Ueno Bank Суд отправил экс-лидера Парагвая в предварительное заключение по делу Ueno Bank

Москва8 ноя Вести.Экс-президенту Парагвая Сантьяго Пенье назначено предварительное заключение из-за скандала с банком Ueno.

Решение вынес судья Умберто Отасу, сообщает газета Ultima Hora.

Судья вынес решение о предварительном заключении бывшего президента Сантьяго Пеньи сказано в публикации

Отмечается, что экс-лидер Парагвая будет содержаться под стражей в расположении полка президентской охраны.

Сантьяго Пенью подозревают в злоупотреблении доверием и растрате имущества. Он проходит в качестве обвиняемого по делу о крахе банка Ueno, в результате которого замороженными оказались счета почти трех миллионов клиентов.

3 ноября Центральный банк Парагвая ввел внешнее управление в Ueno Bank, после того как было выявлено критическое снижение коэффициента платежеспособности банка. Вкладчики вышли на улицы с требованием вернуть деньги и призвали отправить президента в отставку.

6 ноября Верхняя палата Конгресса Парагвая объявила Пенье импичмент. Таким образом он лишился неприкосновенности и может предстать перед судом.

Новым президентом Парагвая стал вице-президент Парагвая Педро Альяна, который уже принес присягу.