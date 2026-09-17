Кеннеди-центр в Вашингтоне объявил о временном закрытии Кеннеди-центр в Вашингтоне объявил о закрытии на неделю

Москва17 сен Вести.Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне закрывается на неделю. Об этом говорится в постановлении суда в Вашингтоне, на которое ссылается РИА Новости.

Во время этого закрытия, которое займет семь дней, если не будет продлено, заявитель намерен оценить существующие риски безопасности в тех частях главного здания, которые демонстрируют серьезные структурные нарушения следует из постановления окружного суда Вашингтона

Исполнительный директор Кеннеди-центра Мэтт Флок, как следует из материала, отдельно от одобренной советом институции реновации решил закрыть площадку "в связи с острыми рисками для общественной безопасности", которые вызваны "продолжающимися структурными ухудшениями".

В конце августа Минюст США заявил, что Кеннеди-центр может быть снесен, если не будет проведена его реконструкция и в его название не будет возвращено имя главы Белого дома Дональда Трампа. В самом центре сочли, что такие предупреждения юристов американских властей представляют собой исключительно "гипотетический сценарий".

15 сентября стало известно, что суд в Вашингтоне вновь запретил размещать имя Трампа на фасаде Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Как пояснил это решение федеральный окружной судья Кристофер Купер, законодательная ветвь американской власти решила в свое время дать название центру "только в честь президента Джона Кеннеди".