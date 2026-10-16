KFC в США переходит на Coca-Cola, завершив 40-летнее партнерство с Pepsi

KFC в США перейдет на Coca-Cola после 40 лет сотрудничества с Pepsi KFC в США переходит на Coca-Cola, завершив 40-летнее партнерство с Pepsi

Москва16 окт Вести.Сеть ресторанов быстрого питания KFC в США перейдет на продукцию Coca-Cola. Таким образом компания завершит сотрудничество с PepsiCo Inc, которое длилось почти 40 лет. Как следует из пресс-релиза KFC, переход начнется в январе 2027 года и будет окончен к весне.

Эту информацию также подтверждает и Coca-Cola. Из заявления компании следует, что Coca-Cola появится примерно в 3600 ресторанах KFC в США. Финансовые условия этого соглашения не раскрываются.

Президент KFC в США Кэтрин Тан-Гиллеспи назвала это партнерство большим, чем "просто напиток в стакане". Сотрудничество, по ее словам, станет частью стратегии обновления сети, расширения меню, а также привлечения новых посетителей.

По данным Reuters, для PepsiCo потеря такого важного партнера может стать серьезным ударом на фоне усилий по восстановлению продаж газированных напитков.

При этом отмечается, что за пределами Штатов PepsiCo продолжит поставлять напитки в KFC.