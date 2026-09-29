CNN: в США запретили импорт всего алкоголя из Канады, кроме виски в крупной таре

Трамп разорвал торговые отношения с Канадой, запретив импорт алкоголя CNN: в США запретили импорт всего алкоголя из Канады, кроме виски в крупной таре

Москва29 сен Вести.С 29 сентября в США вступил в силу запрет на импорт алкогольной продукции из Канады. Мера действует почти на все виды товаров из этой категории, кроме виски и ликеров, пишет CNN.

Во вторник вступил в силу запрет президента Дональда Трампа на ввоз канадской алкогольной продукции. Это беспрецедентный шаг, который свидетельствует о разрыве одних из самых тесных торговых отношений в мире. Запрет... является последним залпом в торговой войне, которая уже включает в себя заоблачные тарифы и запрет на американскую выпивку в Онтарио и других провинциях Канады говорится в публикации

Отмечается, что запрет коснется алкогольных напитков на сумму 800 млн долларов. Действие меры не распространяется только на виски и ликеры, если они продаются в тарах объемом более четырех литров. В этом случае на них также не действуют торговые пошлины.

Но для этого нужно иметь в наличии подходящую тару или закупать ее с нуля, а затем переливать в тару меньшего объема, которая чаще продается в винных магазинах. Все это может увеличить расходы компаний и, возможно, повлиять на цены, которые платят потребители подчеркнули авторы статьи

Телеканал со ссылкой на мнение экспертов пишет, что покупатели в Америке, вероятнее всего, даже не заметят изменений, по крайней мере не сразу. Во многом из-за того, что многие дистрибьютеры успели запастись канадским алкоголем еще до вступления запрета в силу. Не исключен и так называемый "серый импорт".

Также сообщается, что помимо алкоголя, под запрет попали канадские молочные продукты, такие как сыворотка, и мотоциклы. Администрация Трампа также обвиняет Канаду в несправедливом отношении к американскому бизнесу. Согласно федеральным торговым данным, в общей сложности запреты касаются товаров на сумму около 1 млрд долларов, которые США импортировали из Канады в прошлом году.

Ранее Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио на границе Соединенных Штатов и Канады в озеро Америка. Позже он не исключил, что США могут переименовать Атлантический или Тихий океаны. Также глава Белого дома убежден, что Канада должна стать американским штатом.