Крупнейший авиаконцерн Европы уволит тысячу сотрудников двух хабов в Германии

Lufthansa планирует сократить тысячу штатных сотрудников в Германии Крупнейший авиаконцерн Европы уволит тысячу сотрудников двух хабов в Германии

Москва20 ноя Вести.Национальный авиаперевозчик Германии и крупнейший в Европе авиаконцерн Lufthansa заявил о планах по сокращению сотрудников.

По информации немецкого отраслевого портала airliners.de, это решение затронет тысячу рабочих мест в двух хабах в Германии.

Соответствующее распоряжение приводится во внутреннем письме руководства авиакомпании, на которое ссылается портал.

Lufthansa планирует сократить тысячу штатных сотрудников в своих хабах во Франкфурте и Мюнхене сказано в публикации

Помимо сокращения численности персонала, авиакомпания намерена уменьшить флот ближнемагистральных и среднемагистральных воздушных судов и сократить количество ночных стоянок экипажей за границей.

Причинами этих шагов, по заявлению руководства Lufthansa, стали убытки и недостаточная конкурентоспособность авиакомпании.

В письме не уточняется, сотрудников каких именно подразделений в указанных хабах коснется это решение, а также не называются сроки и методы сокращения рабочих мест.

Ранее стало известно, что компания Disney ради экономии собирается сократить тысячи сотрудников.