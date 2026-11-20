Москва20 нояВести.Национальный авиаперевозчик Германии и крупнейший в Европе авиаконцерн Lufthansa заявил о планах по сокращению сотрудников.
По информации немецкого отраслевого портала airliners.de, это решение затронет тысячу рабочих мест в двух хабах в Германии.
Соответствующее распоряжение приводится во внутреннем письме руководства авиакомпании, на которое ссылается портал.
Lufthansa планирует сократить тысячу штатных сотрудников в своих хабах во Франкфурте и Мюнхенесказано в публикации
Помимо сокращения численности персонала, авиакомпания намерена уменьшить флот ближнемагистральных и среднемагистральных воздушных судов и сократить количество ночных стоянок экипажей за границей.
Причинами этих шагов, по заявлению руководства Lufthansa, стали убытки и недостаточная конкурентоспособность авиакомпании.
В письме не уточняется, сотрудников каких именно подразделений в указанных хабах коснется это решение, а также не называются сроки и методы сокращения рабочих мест.
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