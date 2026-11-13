Сербский музей попросил Microsoft не спешить с восстановлением сервисов

Музей Сербии попросил Microsoft не спешить с восстановлением сервисов Сербский музей попросил Microsoft не спешить с восстановлением сервисов

Москва13 ноя Вести.Национальный музей Сербии иронично обратился к Microsoft с просьбой не спешить с восстановлением работы сервисов после масштабного сбоя. Соответствующее заявление размещено на странице музея в соцсети.

В музее отметили, что отсутствие доступа к цифровым сервисам может помочь людям найти время для посещения культурных учреждений.

Иногда полезно побыть офлайн, тогда люди могут прийти и посетить музеи. Пожалуйста, не торопитесь с восстановлением работы. Мы кое-что понимаем в деле сохранения ценностей. Дайте знать, если мы можем чем-то помочь! говорится, в частности, в публикации

12 ноября в работе сервисов Microsoft произошел масштабный сбой, затронувший Outlook, Microsoft 365, Copilot, Teams и другие продукты компании.

По информации Downdetector, проблемы были зафиксированы в 74 странах. В частности, сбой осложнил работу полиции и разведывательных служб Австралии.

По последней информации, последствия неполадок пока устранены не полностью.