Microsoft возобновила работу своих платформ после глобального технического сбоя

В Microsoft заявили о возобновлении работы платформ после технического сбоя Microsoft возобновила работу своих платформ после глобального технического сбоя

Москва14 ноя Вести.Работа платформ корпорации Microsoft возобновлена после глобального технического сбоя, заявили представители компании в соцсети X.

Глобальный технический сбой 12 ноября нарушил работу ключевых продуктов Microsoft по всему миру - пользователи сообщали о проблемах с доступом к Outlook, Teams, Microsoft 365, Copilot и ряду других сервисов.

Мы завершили устранение первопричины инцидента и восстановили предоставление услуг для оставшихся затронутых сбоем клиентов и регионов говорится в публикации компании

Американская компания объяснила, что сбой в работе сервисов Microsoft был вызван технической ошибкой и не связан с кибератакой или деятельностью ИИ-агентов.