В Барнауле произошло массовое отравление посетителей "Гоньбинских бань" В Барнауле 20 посетителей "Гоньбинских бань" отравились химическими веществами

Москва6 ноя Вести.20 посетителей "Гоньбинских бань" в Барнауле отравились химическими веществами. Об этом сообщает SHOT.

По словам посетителей гостинично-банного комплекса, у них слезились глаза из-за сильного запаха хлорки, началось жжение в носу, першение в горле, стало трудно дышать. Один из посетителей сообщил, что на следующий день у его друзей появился сильный кашель. Некоторые гости обратились за медицинской помощью.

Гости и раньше жаловались на заведение, называя среди проблем грязную воду, неисправную вентиляцию, а также отсутствие циркуляции воды в бассейнах.

После массового отравления посетителей банный комплекс приостановил работу по решению судебные приставов. На устранение нарушений санитарных норм компании дали 20 суток. Помещения опечатали.