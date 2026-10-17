Более десяти детей пожаловались на рвоту в дошкольном учреждении Барнаула

В Барнауле более десяти детей вырвало в дошкольном учреждении Более десяти детей пожаловались на рвоту в дошкольном учреждении Барнаула

Москва17 окт Вести.Более десяти маленьких воспитанников дошкольного учреждения в Барнауле пожаловались на рвоту. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в MAX.

В социальных медиа сообщается, что в дошкольном учреждении в Барнауле более десяти детей за один день пожаловались на рвоту. Родители подозревают, что причиной могло стать питание, и просят проверить качество продуктов говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и об обстоятельствах произошедшего.