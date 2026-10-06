В Саратове мужчина и ребенок госпитализированы с отравлением угарным газом

В Саратове мужчина и ребенок отравились угарным газом В Саратове мужчина и ребенок госпитализированы с отравлением угарным газом

Москва6 окт Вести.В Саратове мужчина и малолетний ребенок госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Предварительно, 6 октября из дома на проспекте Энтузиастов в медучреждение были госпитализированы мужчина и ребенок с признаками отравления угарным газом.

По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать нарушение работы газового оборудования … Организовано проведение процессуальной проверки по … ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Накануне похожий случай произошел в Аркадаке Саратовской области. Там в больницу с признаками отравления угарным газом поступили супружеская пара и их малолетний ребенок. На прошлой неделе в Балашове Саратовской области угарным газом отравилась мать и ее пятеро детей, а также мужчина.