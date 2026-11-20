Москва20 нояВести.В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и двух детей 6 и 5 лет от отравления угарным газом. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.
Трагедия произошла 20 ноября в частном доме на улице Московская в Назрани.
По данным следствия, сегодня в частном домовладении, расположенном по улице Московской города Назрань, в результате отравления угарным газом скончались двое малолетних детей, а также их матьсказано в сообщении
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
На месте работают следователи и криминалисты. Из дома изъято газовое оборудование, оно направлено на экспертизу.