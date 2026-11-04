Дело возбуждено после гибели четырех человек на пожаре в Ивановской области

После гибели людей на пожаре в Ивановской области возбудили уголовное дело Дело возбуждено после гибели четырех человек на пожаре в Ивановской области

Москва4 ноя Вести.После гибели четырех человек в результате пожара в частном доме в Ивановской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По факту гибели четырех человек в результате возгорания в частном доме возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ… На месте работают следователи и криминалисты говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Трагедия произошла вечером 4 ноября, в среду, на улице Михаила Заботина в городе Шуя. Огонь распространился на площадь в 48 квадратных метров. Тела обнаружили во время тушения пожара. Личности людей пока не установлены.