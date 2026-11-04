Четыре человека погибли на пожаре в частном доме в Ивановской области

В Ивановской области на пожаре в частном доме погибли 4 человека Четыре человека погибли на пожаре в частном доме в Ивановской области

Москва4 ноя Вести.Четыре человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в Ивановской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла вечером 4 ноября, в среду, на улице Михаила Заботина в деревне Шуя. Огонь распространился на площадь в 48 квадратных метров.

В ходе разведки и тушения пожара, к сожалению, были обнаружены четверо погибших. Все — взрослые, их личности устанавливаются говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Причину и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.