Москва4 нояВести.Четыре человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в Ивановской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Трагедия произошла вечером 4 ноября, в среду, на улице Михаила Заботина в деревне Шуя. Огонь распространился на площадь в 48 квадратных метров.
В ходе разведки и тушения пожара, к сожалению, были обнаружены четверо погибших. Все — взрослые, их личности устанавливаютсяговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Причину и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.