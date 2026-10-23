Москва23 октВести.Один пожарный погиб, еще четверо пострадали в ходе тушения производственного здания по изготовлению матрасов в Иваново. Данную информацию уточнило региональное МЧС России.
По уточненной информации, в ходе тушения пожара произошло обрушение. К сожалению, пострадали 5 пожарных, один из них погибговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Производственное здание по изготовлению матрасов, расположенное на ул. Косякова, д. 37, загорелось днем 23 октября. Ранее сообщалось о том, что огонь локализован на 900 кв. м.
Площадь пожара составила 4800 кв.м. Тушение осложняла сложная планировка и конструктивные особенности здания, распространению огня и дыма способствовала высокая пожарная нагрузка, а также полное отсутствие автоматических систем противопожарной защиты на производстведобавили в ведомстве
По факту пожара Следственный комитет (СК) по Ивановской области проводит проверку.