Пожарный погиб, еще 4 пострадали при тушении производственного здания в Иваново

Один пожарный погиб, четверо пострадали в ходе тушения здания в Иваново Пожарный погиб, еще 4 пострадали при тушении производственного здания в Иваново

Москва23 окт Вести.Один пожарный погиб, еще четверо пострадали в ходе тушения производственного здания по изготовлению матрасов в Иваново. Данную информацию уточнило региональное МЧС России.

По уточненной информации, в ходе тушения пожара произошло обрушение. К сожалению, пострадали 5 пожарных, один из них погиб говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Производственное здание по изготовлению матрасов, расположенное на ул. Косякова, д. 37, загорелось днем 23 октября. Ранее сообщалось о том, что огонь локализован на 900 кв. м.

Площадь пожара составила 4800 кв.м. Тушение осложняла сложная планировка и конструктивные особенности здания, распространению огня и дыма способствовала высокая пожарная нагрузка, а также полное отсутствие автоматических систем противопожарной защиты на производстве добавили в ведомстве

По факту пожара Следственный комитет (СК) по Ивановской области проводит проверку.