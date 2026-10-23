Проверка проводится после возгорания в производственном здании в Иваново

Проверка организована после возгорания в производственном здании в Иваново Проверка проводится после возгорания в производственном здании в Иваново

Москва23 окт Вести.Пожар вспыхнул в производственном здании по изготовлению матрасов в Иваново, по факту произошедшего проводится проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Загорелось здание, расположенное на ул. Косякова, д. 37. По данным МЧС по Ивановской области, возгорание локализовано.

Следственным отделом по Ленинскому району города Иваново СУ СК России по Ивановской области организована процессуальная проверка … По [ее] результатам … будет принято процессуальное решение говорится в сообщении, опубликованном в канале СК в мессенджере МАХ

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства.