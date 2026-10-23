Москва23 октВести.В Иваново спасателям удалось ликвидировать открытое горение в производственном здании по изготовлению матрацев на общей площади 4,8 тыс. кв. м. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
Ликвидация открытого горения. Площадь пожара составила 4800 кв.мговорится в канале ведомства в MAX
В ходе тушения пожара произошло обрушение. Пострадали пятеро пожарных, один из которых погиб.
Тушение осложняла сложная планировка и конструктивные особенности здания, распространению огня и дыма способствовала высокая пожарная нагрузка, а также полное отсутствие автоматических систем противопожарной защиты на производствеуточняется в сообщении
Ранее сообщалось, что после гибели пожарного было возбуждено уголовное дело.