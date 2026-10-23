Пожар на 4,8 тыс. "квадратах" ликвидирован в производственном здании в Иваново

В Иваново ликвидирован пожар на 4,8 тыс. "квадратах" в производственном здании Пожар на 4,8 тыс. "квадратах" ликвидирован в производственном здании в Иваново

Москва23 окт Вести.В Иваново спасателям удалось ликвидировать открытое горение в производственном здании по изготовлению матрацев на общей площади 4,8 тыс. кв. м. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Ликвидация открытого горения. Площадь пожара составила 4800 кв.м говорится в канале ведомства в MAX

В ходе тушения пожара произошло обрушение. Пострадали пятеро пожарных, один из которых погиб.

Тушение осложняла сложная планировка и конструктивные особенности здания, распространению огня и дыма способствовала высокая пожарная нагрузка, а также полное отсутствие автоматических систем противопожарной защиты на производстве уточняется в сообщении

Ранее сообщалось, что после гибели пожарного было возбуждено уголовное дело.