СК: дело возбуждено после гибели пожарного при тушении огня в здании в Иваново

Дело возбуждено после гибели пожарного при тушении огня в здании в Иваново СК: дело возбуждено после гибели пожарного при тушении огня в здании в Иваново

Москва23 окт Вести.Уголовное дело возбуждено после гибели пожарного в ходе тушения производственного здания по изготовлению матрасов в Иваново. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По факту гибели человека в результате возгорания в производственном здании возбуждено уголовное дело по … ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Производственное здание по изготовлению матрасов, расположенное на ул. Косякова, д. 37, загорелось днем 23 октября. Площадь пожара составила 4800 кв.м, при его локализации погиб один сотрудник МЧС, еще 4 пострадали.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты регионального следственного управления, сотрудники МЧС.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление точной причины и очага возгорания, назначена пожаро-техническая судебная экспертиза.