В Железногорске-Илимском возбуждено дело по факту гибели пациента при пожаре

В Иркутской области возбуждено дело после гибели пациента при пожаре в больнице В Железногорске-Илимском возбуждено дело по факту гибели пациента при пожаре

Москва5 сен Вести.В Железногорске-Илимском Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту гибели пациента при пожаре в больнице. Об этом сообщило СУ СК России по региону на платформе MAX.

Инцидент произошел в психоневрологическом отделении районной больницы 5 сентября, жертвой стал 54-летний мужчина.

5 сентября 2026 года в психоневрологическом отделении Железногорской районной больницы произошло возгорание, в результате которого погиб 54-летний пациент. По данному факту следственным отделом по Нижнеилимскому району СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело говорится в публикации

По предварительной версии, огонь вспыхнул в изоляторе. Не исключено, что пожар мог устроить сам погибший.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи. Они опрашивают персонал и изучают обстоятельства. Действиям ответственных лиц дадут правовую оценку.