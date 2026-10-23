В Иваново при тушении пожара погиб старший лейтенант Михаил Малаев

МЧС рассказало о пожарном, погибшем в Иваново при тушении огня в здании В Иваново при тушении пожара погиб старший лейтенант Михаил Малаев

Москва23 окт Вести.Старший лейтенант внутренней службы МЧС Малаев Михаил Юрьевич погиб при тушении производственного здания по изготовлению матрасов в Иваново. Об этом сообщило региональное МЧС России.

На 36-м году жизни … трагически погиб начальник караула 4-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ивановской области старший лейтенант внутренней службы Малаев Михаил Юрьевич говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В ходе тушения огня внезапно обрушилась стена здания, Михаил не смог покинуть опасную зону, оказавшись под завалами, откуда его оперативно извлекли коллеги.

У мужчины остались жена и сын. Им окажут всю необходимую помощь.

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Производственное здание по изготовлению матрасов, расположенное на ул. Косякова, д. 37, загорелось днем 23 октября. Площадь пожара составила 4800 кв. м, при его локализации погиб один сотрудник МЧС, еще 4 пострадали. Было возбуждено уголовное дело.