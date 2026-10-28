В Тихвине мужчина погиб в результате пожара в многоквартирном доме

В Тихвине при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина В Тихвине мужчина погиб в результате пожара в многоквартирном доме

Москва28 окт Вести.В городе Тихвине Ленинградской области в результате пожара в многоквартирном доме погиб мужчина. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.

Пламя охватило двухкомнатную квартиру на 11 этаже 14-этажного дома на улице Ярослава Иванова - обстановка в помещении выгорела на 20 "квадратов".

В результате пожара обнаружен погибший мужчина 1963 года рождения говорится в публикации

На тушении работали бригады 61 пожарно-спасательной и 63 пожарной частей. С верхних этажей при помощи спасательных устройств вывели шесть человек, среди них двое детей. Еще 10 человек покинули здание по лестнице.

Что стало причиной возгорания, устанавливает отдел надзорной деятельности Тихвинского района.