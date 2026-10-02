Москва2 октВести.Пожарный погиб при исполнении служебного долга, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.
Трагедия произошла в пятницу, 2 октября, во время тушения частного дома в деревне Брехово подмосковного городского округа Химки.
Трагически погиб старший пожарный 71 ПСЧ 6 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области старший сержант внутренней службы Рульнов Денис Викторовичговорится в заявлении ведомства в MAX
Уточняется, что Денис Рульнов выполнял разведку и тушение в составе звена, не смог покинуть горящую зону и произошло обрушение перекрытий.
У погибшего пожарного осталась семья - жена и четверо детей.
Коллеги выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Дениса Рульнова.