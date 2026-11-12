Двое братьев погибли при пожаре в дачном доме в Хабаровском крае

В Хабаровском крае при пожаре в дачном доме погибли двое братьев Двое братьев погибли при пожаре в дачном доме в Хабаровском крае

Москва12 ноя Вести.Двое мужчин погибли при пожаре в дачном доме в Хабаровском крае предположительно из-за неосторожности при курении. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

ЧП произошло 11 ноября в садовом товариществе на Владивостокском шоссе в Хабаровском районе.

Площадь пожара составила всего 6 кв. м, огнем повреждены диван, полы и стены. Из-за позднего обнаружения возгорания его последствия оказались смертельными. Погибли двое взрослых мужчин, братья – родственники хозяев постройки, и постоянно проживали на дачном участке уточняется в канале ведомства на платформе MAX

Предварительно установлено, что очаг пожара находился в районе дивана. Одна из предполагаемых причин возгорания – неосторожность при курении.