Москва12 нояВести.Двое мужчин погибли при пожаре в дачном доме в Хабаровском крае предположительно из-за неосторожности при курении. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
ЧП произошло 11 ноября в садовом товариществе на Владивостокском шоссе в Хабаровском районе.
Площадь пожара составила всего 6 кв. м, огнем повреждены диван, полы и стены. Из-за позднего обнаружения возгорания его последствия оказались смертельными. Погибли двое взрослых мужчин, братья – родственники хозяев постройки, и постоянно проживали на дачном участкеуточняется в канале ведомства на платформе MAX
Предварительно установлено, что очаг пожара находился в районе дивана. Одна из предполагаемых причин возгорания – неосторожность при курении.