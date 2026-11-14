Следком возбудил дело после смертельного пожара в селе Черновское под Миассом

В Миассе возбудили дело после пожара с погибшей женщиной и пострадавшими детьми Следком возбудил дело после смертельного пожара в селе Черновское под Миассом

Москва14 ноя Вести.В Миассе Челябинской области возбудили уголовное дело после пожара в жилом доме, в результате которого погибла женщина, а двое ее детей попали в больницу. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону на платформе MAX.

Следователем следственного отдела по городу Миасс СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) говорится в публикации

Трагедия случилась в селе Черновское Миасского городского округа днем в субботу, 14 ноября. При пожаре погибла женщина, ее детей 11 и 16 лет госпитализировали. Пострадавших планируют перевезти в Челябинский областной ожоговый центр. Дети находятся с отцом.

По предварительным данным, огонь вспыхнул и распространился из-за утечки газа из неисправного баллона.

Сейчас следователи осматривают место происшествия. В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.