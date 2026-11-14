В Миасском округе женщина погибла, двое детей пострадали при пожаре в доме

В Миасском округе двое детей пострадали при пожаре, их мать погибла В Миасском округе женщина погибла, двое детей пострадали при пожаре в доме

Москва14 ноя Вести.В селе Черновское Миасского городского округа женщина погибла, двое детей пострадали при пожаре в частном доме. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Челябинской области на платформе MAX.

Поступило сообщение о пожаре в частном жилом одноэтажном доме в селе Черновское. Погибла мама. Также пострадали двое детей (девочка 2015 и мальчик 2010 г.р.) говорится в публикации

Пострадавших госпитализировали в больницу.

Предварительно установлено, что пожар начался после утечки газовоздушной смеси из бытового баллона и вспышки газа. Открытое горение удалось ликвидировать. Огнем было охвачено 150 "квадратов". На место вызвали испытательную пожарную лабораторию.