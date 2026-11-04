В Красноярском крае погиб мужчина при пожаре в хозяйственной постройке

МЧС: мужчина погиб при пожаре в хозяйственной постройке в Красноярском крае В Красноярском крае погиб мужчина при пожаре в хозяйственной постройке

Москва4 ноя Вести.Утром 4 ноября мужчина погиб при пожаре в хозяйственной постройке в поселке Абан Красноярского края. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Как уточняется, огонь охватил хозяйственную постройку площадью 12 квадратных метров.

Сегодня в 5:30 утра по местному времени в поселке Абан по улице Советской произошел пожар в хозяйственной постройке. Площадь пожара составила 12 квадратных метров, погиб мужчина отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

В ведомстве добавили, что предварительной причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке.