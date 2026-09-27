СК начал проверку после гибели мужчины на пожаре в Кировской области

В Кировской области на пожаре погиб мужчина, СК начал проверку СК начал проверку после гибели мужчины на пожаре в Кировской области

Москва27 сен Вести.В Кировской области в результате пожара в частном доме погиб 66-летний мужчина. Следственные органы начали проверку. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 26 сентября, в субботу, в поселке Рудничном Верхнекамского района.

В Верхнекамском районе следователи устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого погиб мужчина… По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Для выяснения всех обстоятельств назначены соответствующие экспертизы. По их результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.