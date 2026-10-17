В Нижнем Новгороде из-за поджога загорелись два многоквартирных дома

Два дома загорелись после поджога в Нижнем Новгороде В Нижнем Новгороде из-за поджога загорелись два многоквартирных дома

Москва17 окт Вести.На Тираспольской улице в Нижнем Новгороде загорелись два многоквартирных дома. Из одного жильцов ранее расселили. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Нижегородской области на платформе MAX.

Поджог в Нижнем Новгороде. На улице Тираспольской огонь повредил два многоквартирных дома, один из которых был расселен говорится в публикации

Пожарные вывели из жилого дома 8 человек.

Отмечается, что огонь распространился на 300 квадратных метров. Предварительно установлено, что причиной возгорания стал поджог.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники МЧС. Выясняются все обстоятельства произошедшего.