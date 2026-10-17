Москва17 октВести.На Тираспольской улице в Нижнем Новгороде загорелись два многоквартирных дома. Из одного жильцов ранее расселили. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Нижегородской области на платформе MAX.
Поджог в Нижнем Новгороде. На улице Тираспольской огонь повредил два многоквартирных дома, один из которых был расселенговорится в публикации
Пожарные вывели из жилого дома 8 человек.
Отмечается, что огонь распространился на 300 квадратных метров. Предварительно установлено, что причиной возгорания стал поджог.
В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники МЧС. Выясняются все обстоятельства произошедшего.